В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»

В департаменте лесного хозяйства Сибирского федерального округа подготовили рейтинг пересечений земель лесного фонда с землями иных категорий, в том числе находящихся в собственности у граждан, по регионам Сибири. Наибольшее число таких фактов приходится на Кемеровскую область (8,3 тыс), на втором месте — Новосибирская область (6,5 тыс), на третьем — Алтайский край (4 тыс.). Замыкают пятёрку лидеров Криснодарский край (2 тыс) и Хакасия (более тысчи). Всего на территории Сибирского Федерального округа зафиксировано 23 тыс фактов пересечений.

— Закон о «лесной амнистии» предусматривает облегчённый порядок снятия противоречий между сведениями ЕГРН и сведениями Государственного Лесного реестра в отношении лесных участков, — поясняет замначальника департамента Альма Кургенян. — «Лесной амнистия» была направлена на устранение взаимоисключающих сведений о принадлежности участка к определённой категории путём признания приоритета сведений ЕГРН к сведениям Государственного Лесного реестра. Если права текущего правообладателя на земельный участок возникли до 1 января 2016 года при установлении его принадлежности к определённой категории земель приоритет имеют сведения ЕГРН.

Как отмечают специалисты департамента, с прошлого года отмечается поток обращений граждан, чьи участки оказались на спорной территории. На защите прав собственников в большинстве случаев выступают и суды, если решить вопрос в упрощённом «лесной амнистией» порядке не получается — количество неудовлетворённых исков о защите имущественных прав государства в части участков значительно выше количества удовлетворённых. Однако решениям судов могут предшествовать длительные судебные разбирательства.

— Есть пример в Красноярском крае, — говорит начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты департамента Марина Ким. — Исковое заявление поступило в апреле 2018 года и, пройдя апелляционную, кассационную, надзорную инстанции, решение вступило в силу только в июне 2021 года. Такая длительность может быть связано с приостановлением рассмотрения дела в связи с назначением судебной экспертизы. Бывает, что участников в процессе много. Если участок в аренде, арендатор участвует как заинтересованное лицо.

По мнению специалистов департамента ускорить тот или иной процесс могла бы добросовестность самих пользователей участков.

— Главное, на что обращают внимание суды — это добросовестность самого ответчика, если ответчик не знал, что земля — лесного фонда, — говорит Марина Ким. — А как он мог не знать? Человек получает участок, на котором произрастает лес. Соответственно, должны были возникнуть вопросы, почему здесь лес? Или участок может быть в серединке лесного фонда. Соответственно, к нему правила добросовестности не будут применяться.

По информации департамента лесного хозяйства СФО, с момента действия «лесной амнистии» в суд был направлен 271 иск в отношении 895 земельных участков общей площадью 4,3 га. Удовлетворено 88 исков в пользу Российской Федерации, отказано по 132. В 2022 году подано 33 иска, удовлетворены 3, отказано по 15.

Ранее редакция сообщала о поисках неучтённых лесов на территории одного из сибирских регионов.