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В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»

  • 14/03/2023, 16:12
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В Сибири зафиксировали всплеск обращений по «лесной амнистии»
Новосибирская область в тройке лидеров по пересечениям лесного законодательства с правами собственников земли.

В департаменте лесного хозяйства Сибирского федерального округа подготовили рейтинг пересечений земель лесного фонда с землями иных категорий, в том числе находящихся в собственности у граждан, по регионам Сибири. Наибольшее число таких фактов приходится на Кемеровскую область (8,3 тыс), на втором месте Новосибирская область (6,5 тыс), на третьем Алтайский край (4 тыс.). Замыкают пятёрку лидеров Криснодарский край (2 тыс) и Хакасия (более тысчи). Всего на территории Сибирского Федерального округа зафиксировано 23 тыс фактов пересечений.

Закон о «лесной амнистии» предусматривает облегчённый порядок снятия противоречий между сведениями ЕГРН и сведениями Государственного Лесного реестра в отношении лесных участков, поясняет замначальника департамента Альма Кургенян. «Лесной амнистия» была направлена на устранение взаимоисключающих сведений о принадлежности участка к определённой категории путём признания приоритета сведений ЕГРН к сведениям Государственного Лесного реестра. Если права текущего правообладателя на земельный участок возникли до 1 января 2016 года при установлении его принадлежности к определённой категории земель приоритет имеют сведения ЕГРН.

Как отмечают специалисты департамента, с прошлого года отмечается поток обращений граждан, чьи участки оказались на спорной территории. На защите прав собственников в большинстве случаев выступают и суды, если решить вопрос в упрощённом «лесной амнистией» порядке не получается количество неудовлетворённых исков о защите имущественных прав государства в части участков значительно выше количества удовлетворённых. Однако решениям судов могут предшествовать длительные судебные разбирательства.

Есть пример в Красноярском крае, говорит начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты департамента Марина Ким. Исковое заявление поступило в апреле 2018 года и, пройдя апелляционную, кассационную, надзорную инстанции, решение вступило в силу только в июне 2021 года. Такая длительность может быть связано с приостановлением рассмотрения дела в связи с назначением судебной экспертизы. Бывает, что участников в процессе много. Если участок в аренде, арендатор участвует как заинтересованное лицо.

По мнению специалистов департамента ускорить тот или иной процесс могла бы добросовестность самих пользователей участков.

Главное, на что обращают внимание суды это добросовестность самого ответчика, если ответчик не знал, что земля лесного фонда, говорит Марина Ким. А как он мог не знать? Человек получает участок, на котором произрастает лес. Соответственно, должны были возникнуть вопросы, почему здесь лес? Или участок может быть в серединке лесного фонда. Соответственно, к нему правила добросовестности не будут применяться.

По информации департамента лесного хозяйства СФО, с момента действия «лесной амнистии» в суд был направлен 271 иск в отношении 895 земельных участков общей площадью 4,3 га. Удовлетворено 88 исков в пользу Российской Федерации, отказано по 132. В 2022 году подано 33 иска, удовлетворены 3, отказано по 15.

 

Ранее редакция сообщала о поисках неучтённых лесов на территории одного из сибирских регионов.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : участок с лесом продажа земельных участков лесная амнистия


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