Новогодние гирлянды в Новосибирске дают сбой

До конца недели ряду подразделений мэрии Новосибирска предстоит довести до ума новогодние гирлянды на городских улицах. Такое поручение мэр Анатолий Локоть озвучил в ходе оперативного совещания. По словам градоначльника иллюминация работает, что называется не в полную силу.

— Будем разбираться, — заявил мэр. — Красиво сделали, но, когда отдельные звенья гирлянд не горят, это неправильно. До Нового года, до конца недели решите вопрос. Если кто-то не может справиться, я готов провести урок по электротехнике. Я научу, как держать отвёртку, работать тестером, искать неисправности. Город умный, хвалимся этим, а участки гирлянд не горят. Вместе с Хорошуновым (Начальник управления художественного облика. — Ред.) решите вопрос.

Напомним, что в текущем году, в отличие от предыдущих, затраты на праздничные мероприятия у муниципалитета, несмотря на звание новогодней столицы России, вышли гораздо скромнее. Ранее часть средств в размере 25 млн руб с данной статьи расходов решением мэрии при последующей поддержке депутатов горсовета была переброшена на оказание помощи новосибирцам, участвующим в спецоперации на Донбассе и Украине и их семьям (10 млн — на приобретение амуниции для мобилизованных, 15 — на социальную помощь их семьям).

— Есть ряд направлений, которые уже отфинансированы, где уже закуплено оборудование, — сообщали ранее в городском руководстве. — Уже начали монтировать его на улицах, в парках, скверах. От этого отказываться не будем, потому что уже закуплено, бюджетные деньги потрачены.

Об отказе от празднично-новогодних излишеств заявляли и в правительстве Новосибирской области.

В то же время, со стороны мэрии Новосибирска звучало предложение к бизнесу — максимально поучаствовать в праздничном оформлении городских улиц.

Ранее редакция сообщала, какие предновогодние услуги наиболее востребованы новосибирцами.