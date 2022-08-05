Новосибирцы смогут отметить Новый год в парке «Арена» уже этой зимой

В Новосибирске продолжается благоустройство парка «Арена» возле почти достроенного ЛДС, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на вице-мэра Анну Терешекову. Все работы планируют завершить до 30 октября.

— Сейчас парк готов на 63 %, — прокомментировала Терешкова.

Напомним, новому парку, который создается в районе строящейся ледовой арены, муниципалитет хочет задать поистине федеральный уровень. В качестве ориентира проекта были выбраны московские «Сокольники». В ценах 2021 года стоимость работ оценивалась в 433 млн руб.

Парк будет выполнен в форме снежинки. Уже сейчас можно увидеть фигурные дорожки. Зимой здесь зальют каток и поставят главную новогоднюю елку Новосибирска.

В парке «Арена» горожанам предоставят всевозможные варианты для занятий спортом. Рабочие прокладывают маршруты для бега, скандинавской ходьбы, катания на лыжах, коньках, роликах и велосипедах.

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