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Отечественные соединения висмута ищут фармпроизводителей

  • 05/08/2022, 16:15
Автор:
новости Новосибирска
Разработки новосибирских учёных гораздо безопаснее зарубежных аналогов.

Ученые института Института химии твердого тела и механохимии СО РАН ищут потенциальных инвесторов-производителей фармакологической продукции, которым готовы предложить новые соединения висмута, используемого при приготовлении лекарственных форм.

Идеей создания производства фармацевтической субстанции послужило желание наладить связь между фармпроизводителями и наукой, до недавнего времени они жили отдельной жизнью, поясняют в институте. Мы можем охватить всю Россию. В идее нашей концепции то, чем наука может быть полезна производителям, они могут участвовать в научно-исследовательских проектах. Благодаря этому они могут получить исключительное право на новые препараты, за счет которых расширят свою линейку продукции.

Сибирские ученые разработали новые способы получения двумерного топологического изолятора

Как рассказывает руководитель работ, доктор химических наук Юрий Юхин, ранее опыт взаимодействия науки и производства был: разработки сибирских ученых охватывали множество предприятий на территории Советского Союза, где внедряли производство соединений висмута. Однако после известных политических событий начала 90-х эта связь была утрачена как на территории стран СНГ, так и в России. Российские предприятия выкупили зарубежные компании, которым замещение импортных препаратов оказалось невыгодно. В то время, по словам ученого, последние собственные разработки показали большую безопасность для организма человека, нежели импортные аналоги.

Мы делаем в несколько раз чище в плане тяжелых металлов, — говорит Юхин. Но самое главное они не «пожароопасны». Все зарубежные производители, делая таблетки, используют либо метиловый, либо обезвоженный метиловый спирт, то есть отгоняют воду, чтобы получить спирт, и вся реакция происходит не на стадии приготовления, а в желудке пациента. А мы получаем субстанцию, которую можно таблетировать водой

Некоторые предыдущие разработки, в частности аналог витридинола, уже нашли своих потенциальных инвесторов.

Например, продали Кургану  два патента за 3 млн за 12 млн нашу технологию, рассказывает ученый. Мы им произвели 10 тонн субстанции, на этом заработали 20 млн. Нам важно, чтобы из наработок бизнес выбрал что-то определяющее: жидкое, твердое, в виде таблеток, кремов.

Всего на профильной кафедре института производится порядка 20 соединений висумута, которые в различных формах можно использовать в фармакологической отрасли. По оценке регионального правительства, объем инвестиций составляет 20 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые и фармацевты не видят особого дефицита субстанций. 

Фото пресс-службы Миннауки

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Рубрики : Бизнес Медицина Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии производство медицина инвестиции висмут


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