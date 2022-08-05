Отечественные соединения висмута ищут фармпроизводителей

Ученые института Института химии твердого тела и механохимии СО РАН ищут потенциальных инвесторов-производителей фармакологической продукции, которым готовы предложить новые соединения висмута, используемого при приготовлении лекарственных форм.

— Идеей создания производства фармацевтической субстанции послужило желание наладить связь между фармпроизводителями и наукой, до недавнего времени они жили отдельной жизнью, — поясняют в институте. — Мы можем охватить всю Россию. В идее нашей концепции то, чем наука может быть полезна производителям, они могут участвовать в научно-исследовательских проектах. Благодаря этому они могут получить исключительное право на новые препараты, за счет которых расширят свою линейку продукции.

— Мы делаем в несколько раз чище в плане тяжелых металлов, — говорит Юхин. — Но самое главное — они не «пожароопасны». Все зарубежные производители, делая таблетки, используют либо метиловый, либо обезвоженный метиловый спирт, то есть отгоняют воду, чтобы получить спирт, и вся реакция происходит не на стадии приготовления, а в желудке пациента. А мы получаем субстанцию, которую можно таблетировать водой

Как рассказывает руководитель работ, доктор химических наук Юрий Юхин, ранее опыт взаимодействия науки и производства был: разработки сибирских ученых охватывали множество предприятий на территории Советского Союза, где внедряли производство соединений висмута. Однако после известных политических событий начала 90-х эта связь была утрачена как на территории стран СНГ, так и в России. Российские предприятия выкупили зарубежные компании, которым замещение импортных препаратов оказалось невыгодно. В то время, по словам ученого, последние собственные разработки показали большую безопасность для организма человека, нежели импортные аналоги.

Некоторые предыдущие разработки, в частности аналог витридинола, уже нашли своих потенциальных инвесторов.

— Например, продали Кургану два патента за 3 млн за 12 млн — нашу технологию, — рассказывает ученый. — Мы им произвели 10 тонн субстанции, на этом заработали 20 млн. Нам важно, чтобы из наработок бизнес выбрал что-то определяющее: жидкое, твердое, в виде таблеток, кремов.

Всего на профильной кафедре института производится порядка 20 соединений висумута, которые в различных формах можно использовать в фармакологической отрасли. По оценке регионального правительства, объем инвестиций составляет 20 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые и фармацевты не видят особого дефицита субстанций.