Экс-министру новосибирского минтранса предъявили налоговый счет

Конкурсный управляющий АО «Сибмост» Сергей Богданов разместил на сайте банкротств объявление о получении заявлений УФНС в отношении двух бывших руководителей компании. С Андрея Райкова налоговики взыскивают почти 11,3 млн рублей, а с Сергея Титова — 7,3 млн рублей, в пользу ИФНС России по Железнодорожному району. До приходя в «Сибмост» Титов возглавлял министерство транспорта Новосибирской области.

Как говорится в документации суда, ФНС России в лице ИФНС России по Железнодорожному району, является уполномоченным органом, требования которого включены в реестр требований кредиторов должника, а также является текущим кредитором АО «Сибмост», администрируя задолженность по уплате обязательных платежей в размере 627,8 млн рублей, из которых текущие платежи второй очереди составляют 127,8 млн рублей.

В период, когда компанией руководил Андрей Райков (с 17.07.2018 по 12.09.2019) у «Сибмоста» возникла текущая недоимка 29,3 млн рублей. За время пребывания в должности Сергея Титова (13.09.2019 по 22.05.2020) — 270,6 млн руб.

— В результате анализа движения денежных средств за период с 08.05.2019 по 15.05.2020 по расчетным счетам компании, открытым в ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», налоговики нашли расходные операции на общую сумму 44,6 млн рублей, которые относились к платежам четвертой и пятой очередей удовлетворения текущих платежей, в соответствии с положениями статьи 134 закона о банкротстве, — уточняется в документах суда. — Между тем, на дату совершения указанных операций АО «Сибмост» имело задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (относятся ко второй очереди удовлетворения) почти 18,6 млн руб.

Напомним, в апреле 2018 года пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР сообщала, что отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении президента АО «Сибмост» Сергея Титова, который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов). В пресс-релизе отмечалось, что в совершении инкриминируемого преступления подозреваемый признался и полностью возместил причиненный ущерб. После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству подозреваемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс рублей.

Дело о банкротстве АО «Сибмост» было возбуждено Арбитражным судом Новосибирской области в 2016 году. В 2019 в отношении компании было принято решение о введении процедуры наблюдения, а в мае 2020 — конкурсного производства.