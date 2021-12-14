Экс-начальник отдела регионального Минсоцразвития предстанет перед судом за халатность

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан), — говорится в сообщении.

По версии следователей СКР, в результате бездействия начальника отдела в 2020 году остались неосвоенными бюджетные средства в сумме более 14 млн рублей, выделенные для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате были нарушены права на жилище не менее семи человек, которым в 2020 году так и не были предоставлены квартиры (при наличии субвенций на их приобретение).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

СУ СКР по региону со своей стороны сообщает, что вину в совершении инкриминируемого деяния 55-летняя фигурантка по делу признала в полном объеме.

Наиболее строгим наказанием, предусмотренным за совершение указанного преступления, является арест на срок до трех месяцев.