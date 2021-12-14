Новосибирску не хватает финансирования для исполнения переданных от региона обязательств по детям-сиротам

Мэрия Новосибирска отчиталась о покупке 98 квартир и вручении 159 сертификатов на жилье выпускникам детских домов. В настоящее время уже активированы 155 сертификатов. Об этом глава города Анатолий Локоть доложил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. Как уточняют в руководстве муниципалитета, на 1 сентября в городе были 170 получателей сертификатов.

— Потом 11 отсеялись, выдали 159 сертификатов, — сообщают в мэрии. — Сертификаты мы оплачиваем не как капитальные вложения, а как социальные выплаты. Эти 11 сертификатов, которые никто не захотел приобрести, мы передвинули обратно на приобретение квартир. Сегодня мы приобрели 98 квартир. Сейчас увеличилась стоимость квадратного метра: в черте города — 95 тысяч рублей, в области — 48 тысяч.

— Вопрос действительно болезненный по детям-сиротам, — говорит вице-спикер Николай Тямин. — Уже не один год, не одну пятилетку им занимаемся. То количество детей-сирот, о котором сейчас сказали, — это мизер по сравнению с тем, чье право уже наступило. Сейчас есть более 300 решений судов. Мы не продвинулись в очереди. Более 2,7 тысячи — надо вдуматься в эту цифру. Поэтому, с моей точки зрения, нужно принимать решение. Я считаю, что на уровне правительства области нужно более активно этот вопрос будировать и переходить к требованиям. Полномочия переданы нам, и мы несем ответственность перед прокуратурой. В этом вопросе нужно более активно работать.

При этом из области на приобретение жилья для сирот Новосибирска выделены 16 млн рублей, что, по мнению депутатов горсовета, является каплей в море при наличии более 2 тысяч сирот, уже заявивших о своих правах на жилье. Об этом несколькими днями ранее шла речь на постоянной комиссии горсовета по социальной политике.

Напомним, что реализация «сиротских» полномочий не первый год служит камнем преткновения между областью и областным центром. Передав полномочия с регионального на муниципальный уровень, областное правительство тем не менее не передало для этого соответствующее финансирование, в результате чего не первый год город выкручивается, что называется, своими силами. И речь не только о миллионах рублей на предоставление жилья, но и сотнях тысяч на программу адаптации выпускников детдомов ко «взрослой» жизни.

— У меня поправка: на 650 тысяч увеличить расходы на адаптацию, — говорит депутат Светлана Каверзина. — Это обязательство города или это переданное обязательство? По моей информации, за счет городского бюджета производится оплата услуг по подготовке воспитанников учреждений к самостоятельной жизни. Если это средства города, можем ли надеяться, что сможем заложить эти средства? Это не такая большая сумма.

Как следует из ответов депутату чиновников мэрии, аналогично с ситуацией с жильем полномочия есть, однако они не подкреплены финансово.

— Мы много чего не обязаны исполнять, — заявляет начальник департамента мэрии по социальной политике Ольга Незамаева. — Но в данном случае мы обязаны взять на себя эти полномочия. Пока они выполняются в рамках средств, которые мы перераспределяем в департаменте. Чтобы эту работу продолжить, нужны дополнительные средства. Это наша извечная тема: за счет бюджета города мы делаем то, что нужно, но то, что мы делать в вообще-то не обязаны. Вопрос будем обсуждать дальше.

В настоящее время и по линии мэрии, и по линии горсовета готовятся обращения на региональный уровень по поводу пересмотра в сторону возможного увеличения финансирования «сиротских» полномочий в Новосибирске.

По информации мэрии Новосибирска, ко второму чтению в проект бюджета Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по расходам отрасли «Социальная политика» внесены поправки в части увеличения ассигнований. В рамках пункта «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» по публичным обязательствам на 2022 год — на 2,9 млн рублей, на 2023-й — 6,1 млн, на 2024-й — 6,1 млн.