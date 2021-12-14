Новосибирску не хватает финансирования для исполнения переданных от региона обязательств по детям-сиротам

Мэрия Новосибирска отчиталась о покупке 98 квартир и вручении 159 сертификатов на жилье выпускникам детских домов. В настоящее время уже активированы 155 сертификатов. Об этом глава города Анатолий Локоть доложил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. Как уточняют в руководстве муниципалитета, на 1 сентября в городе были 170 получателей сертификатов.
— Потом 11 отсеялись, выдали 159 сертификатов, — сообщают в мэрии. — Сертификаты мы оплачиваем не как капитальные вложения, а как социальные выплаты. Эти 11 сертификатов, которые никто не захотел приобрести, мы передвинули обратно на приобретение квартир. Сегодня мы приобрели 98 квартир. Сейчас увеличилась стоимость квадратного метра: в черте города — 95 тысяч рублей, в области — 48 тысяч.
— Вопрос действительно болезненный по детям-сиротам, — говорит вице-спикер Николай Тямин. — Уже не один год, не одну пятилетку им занимаемся. То количество детей-сирот, о котором сейчас сказали, — это мизер по сравнению с тем, чье право уже наступило. Сейчас есть более 300 решений судов. Мы не продвинулись в очереди. Более 2,7 тысячи — надо вдуматься в эту цифру. Поэтому, с моей точки зрения, нужно принимать решение. Я считаю, что на уровне правительства области нужно более активно этот вопрос будировать и переходить к требованиям. Полномочия переданы нам, и мы несем ответственность перед прокуратурой. В этом вопросе нужно более активно работать.
Напомним, что реализация «сиротских» полномочий не первый год служит камнем преткновения между областью и областным центром. Передав полномочия с регионального на муниципальный уровень, областное правительство тем не менее не передало для этого соответствующее финансирование, в результате чего не первый год город выкручивается, что называется, своими силами. И речь не только о миллионах рублей на предоставление жилья, но и сотнях тысяч на программу адаптации выпускников детдомов ко «взрослой» жизни.
— У меня поправка: на 650 тысяч увеличить расходы на адаптацию, — говорит депутат Светлана Каверзина. — Это обязательство города или это переданное обязательство? По моей информации, за счет городского бюджета производится оплата услуг по подготовке воспитанников учреждений к самостоятельной жизни. Если это средства города, можем ли надеяться, что сможем заложить эти средства? Это не такая большая сумма.
Как следует из ответов депутату чиновников мэрии, аналогично с ситуацией с жильем полномочия есть, однако они не подкреплены финансово.
— Мы много чего не обязаны исполнять, — заявляет начальник департамента мэрии по социальной политике Ольга Незамаева. — Но в данном случае мы обязаны взять на себя эти полномочия. Пока они выполняются в рамках средств, которые мы перераспределяем в департаменте. Чтобы эту работу продолжить, нужны дополнительные средства. Это наша извечная тема: за счет бюджета города мы делаем то, что нужно, но то, что мы делать в вообще-то не обязаны. Вопрос будем обсуждать дальше.
В настоящее время и по линии мэрии, и по линии горсовета готовятся обращения на региональный уровень по поводу пересмотра в сторону возможного увеличения финансирования «сиротских» полномочий в Новосибирске.
По информации мэрии Новосибирска, ко второму чтению в проект бюджета Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по расходам отрасли «Социальная политика» внесены поправки в части увеличения ассигнований. В рамках пункта «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» по публичным обязательствам на 2022 год — на 2,9 млн рублей, на 2023-й — 6,1 млн, на 2024-й — 6,1 млн.
Фото: pixabay.com автор: Comfreak
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