На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

— Ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» — 14 млрд. В это сумму входит строительство станций, в том числе платформы «Университетская», а также третьего пути, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, сегодня железная дорога должна провести технико-экономическое обоснование проекта и приступить к его проектированию. Ведется работа по привлечению к реализации проекта частного бизнеса.

— Кроме того, на федеральном уровне проводится работа, чтобы затраты по проекту включили в АО «РЖД», — добавил министр

Весной 2021 года в ответ на запрос Infopro54 в Минтрансе региона сообщали, что рассматривается вариант реализации проекта «Городская железная дорога» в несколько этапов:

— организация движения дополнительных пригородных электропоездов по маршруту ст. Чик – ст. Мочище;

— строительство новых остановочных платформ о.п. «Спортивная», о.п. «Университет», о.п. «Обское море», о.п. «Пригородный простор», организация транспортно-пересадочных узлов и подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта;

— реконструкция пути ст. Иня-Восточная – о.п. «Нордмолл»; строительство третьего пути на участке ст. Обь – ст. Клещиха и новых остановочных платформ о.п. «Нордмолл», о.п. «Близкий», о.п. «Чистая слобода», о.п. «Клещиха», продление движения пригородных поездов до о.п. «Клещиха»;

— реконструкция существующего ж/д пути о.п. «Нордмолл» – ст. Пашино; строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская и строительство новых остановочных платформ о.п. «Пашино», о.п. «Чемской», а также продление движения пригородных поездов до ст. Чемская, ст. Пашино;

— Реализация проекта предусматривает принятие решений по развитию дополнительной железнодорожной инфраструктуры: строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов, — уточнялось в ответе редакции.

Первый этап «Городской железной дороги» стартовал летом 2021 года. По данным на середину октября, пассажиропоток на участке Пригородный простор – Новосибирск-Восточный вырос с 350 до 950 человек в день, в связи с чем были введены еще 4 новых рейса — по 2 утром и вечером.

По информации замглавы регионального Минтранса Вячеслава Невежина, в перспективе в рамках проекта — увеличение числа станций сразу по 4 направлениям. По этому поводу региональное правительство проводит переговоры с АО «РЖД».

— Пассажиры южного направления имеют 15 платформ, в границах которых проезжают по городу, — приводил данные Невежин. — Западное направление — 6, восточное — 3, кузбасское — 9. По южному направлению мы добавляем 3 платформы восточного направления, по западному — 3 платформы восточного, по восточному — 27 западного, восточного и кузбасского направлений. Мы можем увеличить доступность с восточного направления на 900%: по Кузбассу — 133%, по западу — 450%, по югу — 180%. Работа будет стоить около 18 млн рублей. Но если это сравнивать с затратами на строительство направления Чемская – Клещиха, то 26% отдачи дают затраты в 10 млрд рублей, а 900% отдачи дают затраты в 18 млн рублей.

В настоящее время наибольшая часть общего пассажиропотока в городском ареале наблюдается на южном направлении — 40% всего пассажиропотока, средняя заполняемость вагона — 80%. В перспективе эти показатели должны вырасти, во-первых, за счет потенциала платформы «Инструментальная», находящейся вблизи новых микрорайонов «Марсель» и «Европейский берег». Во-вторых, рост пассажиропотока до 1,5 тысячи пассажиров сможет обеспечить появление платформы «Университет», отмечали эксперты Минтранса.