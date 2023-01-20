Экс-начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции будут судить за взятку

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ОАО «РЖД». Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в период с июня 2018 года по февраль 2022 года обвиняемый получил от представителя ООО «Ремонтная компания «Новотранс» денежные средства в размере более 7 млн рублей путем зачисления на банковский счет подставного лица. Деньги передавались за лоббирование интересов организации.

Уголовное дело направлено в Тайгинский городской суд Кемеровской области.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вину в совершенном преступлении мужчина признал частично. На его имущество наложен арест на сумму выше 9 миллионов рублей. Сам обвиняемый из Новосибирской области.

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