Автозавод «Москвич» определился с дилерами в Новосибирске и на Кузбассе

Компания выбрала партнеров еще в 10 городах страны. Среди них Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово и Краснодар.
Список утвержденных дилерских центров «Москвич»:
Первыми после Москвы машины получат автосалоны Северной столицы. Туда отгружать автомобили начнут уже на этой неделе, в остальные города — до конца января.
Открыть точки продаж планируют к марту. На первом этапе автомобиль будет представлен в 23 городах, но, по словам менеджеров «Москвича», географию официального присутствия компания будет постоянно расширять.
Фото с сайта «Москвич»
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