Автозавод «Москвич» определился с дилерами в Новосибирске и на Кузбассе

Компания выбрала партнеров еще в 10 городах страны. Среди них Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово и Краснодар.

Список утвержденных дилерских центров «Москвич»:

Москва (РОЛЬФ Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское ш., РОЛЬФ Центр, Автомир Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово, Автопассаж);

Санкт-Петербург (РОЛЬФ Лахта, Автомир, Аларм-Моторс Юго-Запад, Петровский Руставели);

Краснодар (КЛЮЧАВТО, ААА Моторс, Юг-Авто);

Нижний Новгород (Агат, Нижегородец, Луидор);

Екатеринбург (Лаки Моторс, Автомир, Автобан);

Ростов-на-Дону (ААА Моторс, Fresh Auto);

Уфа (ТрансТехСервис, Башавтоком)

Новосибирск (Фастар);

Ижевск (ТрансТехСервис);

Кемерово (Сибинпекс) ;

; Набережные Челны (ТрансТехСервис).

Первыми после Москвы машины получат автосалоны Северной столицы. Туда отгружать автомобили начнут уже на этой неделе, в остальные города — до конца января.

Открыть точки продаж планируют к марту. На первом этапе автомобиль будет представлен в 23 городах, но, по словам менеджеров «Москвича», географию официального присутствия компания будет постоянно расширять.