Водозаборные сооружения Бердска спроектирует компания из Екатеринбурга

МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») заключил контракт на разработку проектной документации объекта капитального строительства «Водозаборные сооружения Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема» с ООО «Е-Кад Инжиниринг». Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Цена контракта сократилась с 50,9 млн рублей до 43 млн рублей.

Напомним, предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет 636 млн. руб. с НДС. Источниками финансирования являются Фонд содействия жилищно-коммунального хозяйства (80% средств) и бюджет Новосибирской области (20% средств).

Согласно документации, производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Выполнение инженерных изысканий и прохождение госэкспертизы результатов инженерных изысканий компания должна выполнить с 1 апреля по 30 июня 2023 года. Разработку проектной документации и прохождение госэкспертизы проектной документации — до 30 сентября 2023 года. Разработку рабочей документации — до 30 ноября 2023 года.

Ранее Новосибирская область подала заявку в фонд модернизации ЖКХ на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд рублей. Регион уже участвовал в данной программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Кроме того, одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения и р.п. Мошково.

ООО «Е-Кад Инжиниринг» (Свердловская область) работает в сфере инжиниринга и проектирования с октября 2020 года. За это время успешно реализовано несколько проектов, большинство из которых государственные и муниципальные контракты, говорится на сайте компании. Согласно финансовой отчетности, размещенной в открытом доступе, выручка компании в 2021 году составила 58,1 млн. руб. (+1281% за год) — 3071 место среди 19,8 тыс. предприятий в отрасли. Активы на 31 декабря 2021— 67,9 млн. руб. (+1603% за год) — 4907 место. Чистая прибыль за 2021 год — 11,4 млн. руб. (+1462% за год).

Ранее редакция рассказывала о том, что на новой площадке масштабного жилищного строительства в регионе планируют протестировать новых подход к созданию инфраструктуры.