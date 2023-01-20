Кадыров предложил отправить противников бороды в армии на передовую

— Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы — что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице! — написал Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова запрет такого рода – это «явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов». При этом он подчеркнул, что «эти бородачи» освобождали Мариуполь, Северодонецк и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.

Кадыров считает, что важнее генерировать полезные стратегические идеи, которые будут помогать выполнять поставленные задачи, а не придираться к бойцам по любому поводу.

Однако этим высказыванием глава Чечни не ограничился и обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением отправить блюстителей устава на передовую.

Член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев после критики Кадырова поспешил уточнить свое прежнее высказывание и добавил, что если военные носят бороду по религиозным основаниям, то это даже необходимо ради их сплочения, пишет РБК.

Депутат вспомнил, как был на смотре готовности полка, сформированного в Чеченской Республике, перед отправкой в зону СВО, где он лично убедился, как прекрасно полк был экипирован, при этом все были с бородами.

— Требовать от них сбрить бороды — это было бы глупостью, — сказал Соболев.

Напомним, все началось с того, что генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды — это требование дисциплины в армии, которое прописано в Уставе военной службы.

Ранее редакция сообщала, что Кадыров подверг критике слова Папы Римского о жестокости чеченцев и бурятов.

Фото с сайта Кремля