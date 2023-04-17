Экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву продлили срок содержания под стражей

Постановлением Ленинского районного суда Новосибирска Вячеславу Трещеву продлен срок содержания под стражей до 19 июня. Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

По версии следствия, Трещёв предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие сообщило, что в результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что начальника Центра организации дорожного движения взяли под стражу до конца февраля.