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Экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву продлили срок содержания под стражей

  • 17/04/2023, 11:39
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Вячеславу Трещеву продлили срок содержания под стражей
Он будет содержаться под стражей до 19 июня.

Постановлением Ленинского районного суда Новосибирска Вячеславу Трещеву продлен срок содержания под стражей до 19 июня. Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

По версии следствия, Трещёв предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие сообщило, что в результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что начальника Центра организации дорожного движения взяли под стражу до конца февраля.

Фото с страницы Управления Судебного департамента в Новосибирской области в ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Центр организации дорожного движения Вячеслав Трещев взятка в особо крупном размере


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