Начальника Центра организации дорожного движения взяли под стражу до конца февраля

Ленинским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя в деле начальника Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслава Трещева. Трещеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 февраля 2023 года.

Вячеслав Трещев закончил механический факультет Новосибирского сельхозинститута, после был призван в армию. В звании лейтенанта служил в артиллерийских войсках, дослужился до должности начальника разведки полка и в 1999 году демобилизовался в звании старшего лейтенанта.

После чего и началась карьера Трещева в ГИБДД. Он был зачислен в отдельный спецбатальон ДПС при ГУВД Новосибирской области на должность госинспектора, в 2003 получил звание капитана и назначен командовать взводом в спецбатальоне. С 2004 по 2005 — государственный инспектор отдела дорожно-патрульной службы и розыска областного управления ГИБДД, в 2005 переходит на должность замначальника этого отдела, а через год, получив звание майора, становится командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Новосибирской области. В 2011 году получает звание подполковника, а в 2013 его повышают до должности заместителя начальника новосибирского областного Управления ГИБДД. В 2017 году был произведён в звание полковника полиции. В 2017 года полковник Вячеслава Трещев возглавил управление ГИБДД по Томской области. Там он служил до 2021 года, после чего вернулся в Новосибирск и возглавил «Центр организации дорожного движения» .

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По версии следствия, Трещёв предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие сообщило, что в результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.