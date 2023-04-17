Контрольный пакет акций курорта «Озеро Шира» купила горнорудная компания «Алатау»

Горнорудная компания «Алатау», которая являлась одним из кредиторов курорта республиканского значения в Хакасии «Озеро Шира», стала владельцем 65% акций этого курорта. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на генерального директора ОАО «Курорт «Озера Шира» Татьяну Бочарову.

— Компания «Алатау» стала владеть 65% акций курорта. На сегодняшний день предприятие выведено из процедуры банкротства, — подчеркнула Бочарова.

По словам Татьяны Бочаровой, в перспективе планируется разработать концепцию развития курорта, сейчас начался ремонт одного из корпусов. Курорт ведет переговоры с минэкономразвития Хакасии о мерах поддержки.

Основной собственник курорта — Федерация профсоюзов Хакасии. В 2018 году признан банкротом. Владел лицензией на добычу минеральной воды и лечебной грязи. В 2022 году в соответствии с решением Арбитражного суда Хакасии он вышел из процедуры банкротства. Тогда суд утвердил мировое соглашение курорта с кредиторами. Ранее сообщалось о том, что для возрождения курорта понадобится 2,5 млрд рублей.

Курорт «Озеро Шира» находится в поселке Жемчужный, расположенном на берегу лечебного озера Шира в 160 километрах от столицы республики Хакасии — города Абакана. Комплекс разместился в экологически чистой местности в отдалении от шумных трасс и промышленных предприятий, при этом в доступности от основных транспортных магистралей, связывающих поселок с крупными городами Хакассии и Красноярского края. Считается, что вода из озера способствует лечению болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата.

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