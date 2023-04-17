Henkel в России русифицирует бренды

«Henkel Россия» с начала текущего года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries. В настоящее время она притупила к русификации брендов из своего портфеля передает агентство РИА Новости.
Таким образом в отечественных магазинах и на маркетплейсах теперь можно встретить товары бренда в прежнем дизайне, но с русскими названиям.
Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil теперь «Персил», а туалетные блоки Bref — «Бреф».
Отмечается, что, согласно одной из карточек товара на Ozon, кроме букв, ничего не изменилось.
В компании Lab Industries сообщили агентству, что сделка по продаже активов в стране находится на финальном этапе.
Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России.
Следует отметить, что после завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.
Ранее редакция сообщала, что стал известен покупатель завода Henkel под Новосибирском.
Фото с сайта компании Henkel
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