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Henkel в России русифицирует бренды

  • 17/04/2023, 12:21
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Henkel в России русифицирует бренды
Причем еще до завершения продажи активов.

«Henkel Россия» с начала текущего года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries. В настоящее время она притупила к русификации брендов из своего портфеля передает агентство РИА Новости.

Таким образом в отечественных магазинах и на маркетплейсах теперь можно встретить товары бренда в прежнем дизайне, но с русскими названиям.

Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil теперь «Персил», а туалетные блоки Bref — «Бреф».

Отмечается, что, согласно одной из карточек товара на Ozon, кроме букв, ничего не изменилось.

В компании Lab Industries сообщили агентству, что сделка по продаже активов в стране находится на финальном этапе.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России.

Следует отметить, что после завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.

Ранее редакция сообщала, что стал известен покупатель завода Henkel под Новосибирском.

Фото с сайта компании Henkel

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : бренды Henkel на русском языке бизнес Henkel


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