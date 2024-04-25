Экс-оперуполномоченного признали виновным в получении взяток в Новосибирске

В Новосибирске суд признал виновным бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК МВД РФ «Новосибирский» Асланяна Арамиса. Он виновен в получении взяток и бездействии в пользу взяткодателя.
Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
– Он также лишается права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ сроком на 4 года и специального звания «лейтенант полиции, – говорится в сообщении Дзержинского районного суда.
По данным суда, Асланян в 2022 году сговорился с несколькими сотрудниками ОЭБиПК и дважды получал взятки через посредника от индивидуального предпринимателя.
Противоправная группа изымала у ИП продукцию, которая имела признаки контрафакта, а потом за возврат требовала деньги.
– Предприниматель при первом обращении к нему согласился и передал требуемую у него денежную сумму, которая была распределена между участниками группы, в том числе и Асланяном, – отметили в сообщении.
После повторных действий группы бизнесмен обратился в полицию. Затем все участники группы были задержаны.
– В отношении них возбуждено 7 уголовных дел. Они привлечены к уголовной ответственности, в том числе, за иные противоправные деяния, – подчеркнули в ведомстве.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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