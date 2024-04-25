Четверо пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Новосибирском

В Новосибирской области в лобовом столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса пострадали 4 человека. ДТП произошло в ночь на 25 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе.
По предварительной информации, 54-летний мужчина за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. В салоне авто находилось 9 пассажиров. На 124 километре автодороги он не справился с управлением — машину вынесло на встречку, где она на полном ходу врезалась в грузовой HOWO.
— В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в ГИБДД региона.
По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото и видео предоставлены Госавтоинспекцией по НСО
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