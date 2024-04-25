Четверо пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Новосибирском

В Новосибирской области в лобовом столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса пострадали 4 человека. ДТП произошло в ночь на 25 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе.

По предварительной информации, 54-летний мужчина за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. В салоне авто находилось 9 пассажиров. На 124 километре автодороги он не справился с управлением — машину вынесло на встречку, где она на полном ходу врезалась в грузовой HOWO.

— В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в ГИБДД региона.



По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.