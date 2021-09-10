Сергея Проничева переместили в карцер

Предпринимателя Сергея Проничева, подозреваемого в медиашантаже, сотрудники СИЗО-1 из просто одиночной камеры, где он содержался, перевели в карцер — якобы за нарушение режима. До этого защита неоднократно ходатайствовала об улучшении условий его содержания в связи с возрастом, состоянием здоровья, что подтверждают соответствующие документы. Защита бизнесмена считает это «переселение» противозаконным и уже подала жалобу в прокуратуру по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях. Об этом редакции Infopro54 сообщила адвокат Сергея Проничева Елена Мадеева. По словам собеседника редакции, юридических оснований для этого не было никаких.

— Есть прописанные законом основания и порядок помещения в карцер. Эти основания носят исчерпывающий характер, расширять их нельзя, — поясняет адвокат. — Для карцера должны быть нарушения. Со стороны Сергея Проничева нарушений не было никогда. Мы говорим о серьезном человеке, у которого в принципе хулиганские мотивы отсутствуют сами по себе даже в силу возраста или условий предыдущего содержания: до этого содержался в одиночной камере, конфликтов с другими заключенными у него быть не могло априори.

Как рассказывает защитник Сергея Проничева, изначально подозреваемый ходатайствовал о смягчении ему меры пресечения из-за состояния здоровья. Однако вскоре из обычной камеры на несколько человек Проничев был переведен в одиночную с худшими условиями содержания, а откуда — уже в карцер.

Кроме того, по словам адвоката, для перевода человека в карцер требуется завизированное врачом, работающим в СИЗО, соответствующее постановление.

— Медработник должен завизировать возможность содержания в условиях карцера, — сообщает Елена Мадеева. — Человеку в декабре исполняется 70 лет. В условиях карцера его держать категорически нельзя без продуктовых передач, нормального, доступного питания. В этом возрасте при наличии хронических заболеваний, что у него есть, он не может питаться исключительно той пищей, которую обеспечивает СИЗО, и по этому режиму. Кроме того, противопоказаны и физические условия содержания: он не сможет даже прилечь среди дня, эта форма наказания тяжела даже для человека молодого и здорового.

Эти и ряд других фактов адвокат привела в своем официальном письме, которое разместил на своей странице в соцсети депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

— Не знаю, вдохновлялись ли сотрудники СИЗО историями из 90-х, но объяснения, по какой причине человеку, которому в этом году исполнится 70 лет, нужно создавать подобные условия, я найти не могу, — пишет депутат. — Пытаются лишить адвоката, потом помещают в одиночную камеру, а потом — в карцер. Это на фоне того, что у Проничева онкология. Каждый день в СИЗО может стать для него последним. Зачем так издеваться? С чего такое рвение? Может быть, есть проблемы с доказательной базой, и кто-то должен за это ответить? Много вопросов, на которые пока нет ответа.

Напомним, что Сергей Проничев был задержан в апреле 2021 года вместе с журналистом Николаем Сальниковым по подозрению в медиашантаже после выхода сюжета о новосибирских политиках, связанных с клубом «Успех». В середине августа Сальникову изменили меру пресечения на домашний арест. Однако после попытки побега в конце августа журналист был возвращен под стражу.

Согласно ст. 40 федерального закона №103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в одиночную камеру или карцер за: притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых; нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц; неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц либо за оскорбление их; неоднократное нарушение правил изоляции; хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, психотропных веществ; хранение, изготовление и использование других предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию; участие в азартных играх; мелкое хулиганство.

Наказание в виде водворения в карцер применяется также к подозреваемым и обвиняемым, к которым ранее были применены два и более дисциплинарных взыскания. Водворение в карцер осуществляется на основании постановления начальника места содержания под стражей и заключения медицинского работника о возможности нахождения подозреваемого или обвиняемого в карцере. Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное. В карцере подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются индивидуальным спальным местом и постельными принадлежностями только на время сна в установленные часы. В период содержания в карцере подозреваемым и обвиняемым запрещаются переписка, свидания, кроме свиданий с защитником и проведения бесед членами общественной наблюдательной комиссии с ними, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок и передач, пользование настольными играми, просмотр телепередач. Посылки и передачи вручаются подозреваемым и обвиняемым после окончания срока их пребывания в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в карцере, пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью один час.