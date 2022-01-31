Экс-полицейского обвиняют в хищении 90 банок тушенки

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника полиции отдела МВД России по Черепановскому району. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), говорится в сообщении областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый во время запрета массовых мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции разрешил владельцу кафе в Черепаново предоставить помещение для празднования свадьбы. По приказу бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место для проверки сообщений местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, по просьбе знакомого экс-полицейский приказал подчиненному сотруднику ДПС не составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении собственника, а также водителя грузовика, наделенного правом управления только легковым автомобилем. Он же приказал подчиненным отказать в возбуждении уголовного дела о побоях и хулиганстве со стрельбой из охотничьего карабина в сторону людей, проконсультировав злоумышленника о способах сокрытия следов преступления.

В августе 2020 года обвиняемый обратился в одну из продовольственных компаний с просьбой о спонсировании мясными консервами личный состав, командированный на Северный Кавказ. Однако все полученные 90 банок тушенки мужчина похитил, распорядившись по своему усмотрению.

Уголовное дело будет направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.