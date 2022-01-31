Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Активисты движения «Пенсионеры за достойную жизнь» запустили петицию за сбор подписей против решения губернатора области о повышении тарифов на капремонт, которое было принято в декабре прошлого года.

В Новосибирске начинается новая «война за тариф»? В ситуации, когда пенсии и зарплаты практически не растут, тарифы не должны повышаться, — говорится в тексте петиции в адрес губернатора. — Если и повышать, то на уровень не выше, чем уровень инфляции, утвержденный Центробанком и правительством РФ. От того, насколько мы будем активны, зависит решение социальных проблем, которые в настоящее время обострены до предела в нашем городе. Нам выпало жить в эпоху «реформ», и теперь всем понятно, что ни «реформы» ЖКХ, образования, здравоохранения, ни «монетизация льгот», ни «мусорная» реформа не сделают нашу жизнь более достойной и благополучной.

Пробудить активность новосибирцев активисты комитета намерены и на специально организованных для этого собраниях, оказать содействие в проведении которых они просят депутатов горсовета Новосибирска. Об этом в комментарии редакции сообщил координатор «Пенсионеров за достойную жизнь» в Новосибирске, депутат горсовета Александр Мухарыцин.

— Мы намерены обратиться к депутатам, чтобы тоже посодействовали, — сообщает Александр Мухарыцин. — Это же касается и их избирателей, жителей города.

При этом, как сообщает собственный источник редакции в политических кругах, одной из целей «антитарифной» активности может стать появление новой — «народной» фракции в горсовете, куда могут войти несколько депутатов от «Единой России», КПРФ и независимых. Следующим шагом, по словам собеседника редакции может стать претензия будущей фракции на место вице-спикера горсовета.

Александр Мухарыцин заявил, что говорить об этом — преждевременно, и отказался комментировать тему.

— Это пока всего лишь одна из инициатив, озвученных членами комитета, не более, — говорит депутат. — Некоторые из активистов предлагают провести переговоры с депутатами.

Напомним, что Александр Мухарыцин уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста — против роста тарифов на капремонт и против новых торговых объектов в микрорайоне МЖК Октябрьского района. В случае третьего несанкционированного митинга политик рискует попасть уже под уголовную ответственность.

Сейчас Мухарыцин, который избирался в горсовет как независимый депутат, входит во фракцию партии «Единая Россия». Стоит также отметить, что недавно в горсовете были избран четвертый вице-спикер — от партии ЛДПР. Сама фракция этой партии уже перестала существовать.