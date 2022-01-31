Влияние «удаленки» на бизнес-процессы в компании

На рабочих местах эффективность персонала выше

Мария Конькова, директор по персоналу новосибирской фармкомпании RENEWAL («ПФК Обновление»):

— В 2020 году мы переводили офисный персонал — IT-департамент, отдел регистрации, юристов, маркетинг, бухгалтерию — на удаленную работу. Но затем мы вернулись в офис. Это позиция компании: в нашей сфере очень важна эффективность рабочих процессов.

Эксперимент показал, что на рабочих местах эффективность персонала выше. Не у всех дома оборудовано рабочее место, не все могут выделить отдельную комнату, где их не будут отвлекать. Удаленная работа также усложнила процессы коммуникации. При очном присутствии в офисе любые согласования проходят быстрее, оперативность взаимодействия возрастает.

Мы производим продукцию, необходимую для поддержания здоровья, в том числе это и жизненно важные препараты. И наше производство работает непрерывно. Все наши сотрудники, в том числе офисные, так или иначе связаны с производством. Всем подразделениям нельзя снижать темп работы — чтобы это не отразилось на темпе производства лекарств. Поэтому мы выбрали более эффективный вариант.

При этом в компании соблюдаются все меры безопасности: расстановка столов, обеспечение сотрудников масками и санитайзерами, ежедневное измерение температуры. Также на территории предприятия есть свой медицинский работник — если у сотрудника обнаружены симптомы простуды, его осматривают и отправляют домой.

Вспышек заболевания коронавирусом с начала пандемии в нашей компании не было. Мы прилагаем для этого все усилия.

Удаленный режим не повлиял на производительность труда

Александр Вершинин, директор дивизиона по операционной деятельности региона «Сибирь и Дальний Восток» пивоваренной компании «Балтика»:

— Еще в марте 2020 года мы перевели на удаленный режим работы всех сотрудников, не имеющих отношения к производству и продажам «в полях». Сейчас на «удаленке» находятся около половины от общего числа специалистов филиала. По итогам 2 лет можем сказать, что удаленный режим работы не оказал какого-либо видимого влияния на производительность труда.

Сотрудники службы продаж, контролирующие наличие продукции в розничных магазинах, прошли инструктаж по соблюдению мер безопасности и обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, работающие на производстве, обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и антисептиком, а также рекомендациями о том, как минимизировать риски в данной ситуации.

Смена на заводе начинается с проверки самочувствия каждого работника предприятия. Сотрудники в одноразовых медицинских масках обрабатывают руки санитайзером, диспенсеры с которым установлены на входе и во всех цехах, и проходят контроль температуры тела. Для минимизации риска заражения работники с повышенной температурой возвращаются домой следить за своим дальнейшим состоянием.

На протяжении всего рабочего дня сотрудники проводят замеры температуры, меняют маски и обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. Для предотвращения распространения вирусных заболеваний на заводе изменили график уборки помещений общего пользования, специальная обработка проводится здесь каждые 2 часа. В столовой филиала введено расписание, чтобы ограничить количество людей, находящихся в помещении одновременно, а расстояние в зоне выдачи и между обеденными столами увеличено. При этом в компании еще до начала официального карантина были введены ограничения на командировки и мероприятия с большим количеством участников, минимизировано количество посетителей, в том числе отменены регулярные экскурсии.