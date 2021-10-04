Экс-полицейского в Новосибирске приговорили к 8 годам колонии за взятку

Бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 3 210 000 рублей за получение взятки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимому предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

— Из корыстных побуждений Пушкарев с марта по август 2017 года с соблюдением мер конспирации получил лично от бизнесмена крупной кофейной сети (ред.-Traveler’s Coffee) взятку в размере 321 тыс. рублей (в крупном размере), — говорится в сообщении. — Деньги предназначались за установление местонахождения интересующих взяткодателя лиц, которые не имели отношения к расследованию каких-либо уголовных и административных дел или проверке сообщений (заявлений) о преступлениях, находящихся в производстве Пушкарева.

У Пушкарева при этом не было поручения о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения граждан.

Обвиняемый в суде вину по предъявленному обвинению не признал.

Суд приговорил Евгения Пушкарева к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (3 210 000 рублей), с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.

Мера пресечения (домашний арест) была изменена судом на содержание под стражей в СИЗО-1 Новосибирска. До вступления приговора в законную силу осужденный взят под стражу в зале суда.