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Коронавирус на начальной стадии сегодня можно спутать с ОРВИ

  • 04/10/2021, 14:55
Автор:
Новости Новосибирска
Симптоматика двух заболеваний на стыке третьей и четвертой волн ковида оказалась схожа.

— По коронавирусу в регионе у нас уже две недели идет рост количества выявляемых случаев — 1189, на 1,6% больше, чем неделей ранее. Коэффициент распространения COVID-19 третью неделю выше единицы. Это признак неблагополучной ситуации в области. Среднесуточный прирост — 0,27, — сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

По его словам, в 82% случаев по симптоматике преобладает коронавирус с признаками ОРВИ, в 16% — с внебольничной пневмонией. В связи с этим в регионе увеличено количество тестирования заболевших — более 200 на 100 тысяч населения. За минувшую неделю в целом проведены более 35 тысяч исследований.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что в регион поступили почти 1,2 млн доз вакцины. При этом только 701 тысяча новосибирцев закончили вакцинацию, 746 тысяч поставили первый компонент.

— За последние сутки выявлены 165 заболевших коронавирусной инфекцией. В стационарах находятся 1910 человек. Общий коечный фонд, подготовленный к приему ковид-больных, составляет 2477 мест, — добавил Хальзов.

При этом, по его словам, в области за неделю были выявлены 24547 случаев ОРВИ. Грипп на территории региона пока не зарегистрирован. Прививки перед сезонной эпидемией поставили 367 тысяч человек.

По данным областного Минобра, в школах региона 99 заболевших, из них 79 — дети, в детсадах 32 заболевших — 22 ребенка. В школах города по ковиду на контроле находятся 154 школьника, на карантине — 72 класса, которые учатся дистанционно. На карантине также 6 групп в детсадах, где заболели 33 ребенка.

Между тем ученые отмечают, что в 2020 году появились микс-инфекции с ковидом. Заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов на пресс-конференции сообщал, что в центре идут исследования влияния самих вирусов на взаимную патогенность. Он не исключил, что те вирусы, которые ранее вызывали у людей легкие заболевания, под влиянием ковида на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных болезней, которые они переносили на ходу или не замечали.

Фото: pixabay.com автор: stevepb

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : пандемия коронавирус вирус вакцинация


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