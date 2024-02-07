Мертвого полицейского заподозрили в краже слитка золота убитого бизнесмена в Новосибирске

Необычную кражу расследуют сыщики в Новосибирске. События, к которым появились вопросы, происходили еще в 2005 году. Тогда в одном из гаражей по улице Тимирязева в Заельцовском районе был убит местный коммерсант 45-летний Руслан Гоштелиани. При осмотре места преступления оперативники изъяли увесистый слиток золота и приобщили находку к уголовному делу. Спустя 19 лет в МВД неожиданно обнаружили, что слиток исчез.

― Установлено, что в январе 2006 года данный кусок желтого металла из материалов уголовного дела получил старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУВД Новосибирской области майор милиции Константин Я., ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Вскоре выяснилось, что майор ушел на заслуженную пенсию по выслуге лет. Никаких вопросов к нему не возникало. Примечательно, что оперативник как раз курировал «золотую» линию в отделе, плотно работал с аффинажным заводом.

― Костя отличный специалист и честный человек. Все мы знали и видели, что живет он скромно, больших денег у него не было никогда. С женой развелся. После выхода на пенсию ютился в однушке своей тетки, сильно болел. У него отказали ноги, и он даже сам не мог передвигаться. Умер где-то два года назад, ― говорят бывшие коллеги подозреваемого.

Сейчас материалы проверки служба собственной безопасности ГУВД направила в СК. А судьба пропавшего слитка так и осталась неизвестной.