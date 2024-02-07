Аварийные дома снесены после вмешательства прокуратуры в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска провела проверку по ликвидации мэрией аварийного жилья.

— Установлено, что на территории Октябрьского района находятся 4 многоквартирных дома, которые были признаны аварийными, подлежащими сносу и расселены, — говорится в сообщении ведомства.

Но мэрия города не предпринимала никаких мер по сносу ветхого жилья. Отмечается, что данные постройки не только представляли угрозу жизни для взрослых, но также и для детей.

В связи с этим исполняющему обязанности мэра внесено представление об устранении нарушений.

— По результатам его рассмотрения аварийные дома снесены силами специализированной подрядной организации, – подчеркнули в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска снесут аварийные многоквартирные дома.