Аварийные дома снесены после вмешательства прокуратуры в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска провела проверку по ликвидации мэрией аварийного жилья.
— Установлено, что на территории Октябрьского района находятся 4 многоквартирных дома, которые были признаны аварийными, подлежащими сносу и расселены, — говорится в сообщении ведомства.
Но мэрия города не предпринимала никаких мер по сносу ветхого жилья. Отмечается, что данные постройки не только представляли угрозу жизни для взрослых, но также и для детей.
В связи с этим исполняющему обязанности мэра внесено представление об устранении нарушений.
— По результатам его рассмотрения аварийные дома снесены силами специализированной подрядной организации, – подчеркнули в прокуратуре.
Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска снесут аварийные многоквартирные дома.
Фото: прокуратура Новосибирской области.
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