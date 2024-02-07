В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазине до оплаты на кассе

Соответствующий законопроект подготовил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пишут «Известия».

На сегодняшний день законом не предусмотрен прямой запрет на употребление продуктов питания до оплаты, однако, и соответствующего разрешения тоже нет.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что, взяв товар с полки, покупатель тем самым соглашается с условием последующей оплаты товаров на кассе.

Таким образом клиент магазина фактически вступил во владение товаром, поэтому может совершать с ним любые действия, однако, с него не снимается обязанность оплатить такой товар, отмечается в документе.

Ярослав Нилов утверждает, что некоторая недосказанность или неоднозначность трактовки действующих на сегодня норм становится причиной конфликтны ситуаций, которые время от времени возникают между покупателями и сотрудниками магазинов.

Ранее редакция сообщала, что полки с бесплатными продуктами для пенсионеров могут появиться в магазинах страны.