Экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за взятку в Новосибирске

Преподаватель Новосибирского вуза попала под уголовное дело за получение взятки от студента. За 10 тысяч рублей педагог поставила учащемуся завышенную оценку, не экзаменуя его.

— В прокуратуре Заельцовского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего преподавателя высшего учебного заведения. Она обвиняется в получение взятки и служебном подлоге, — сообщили в региональном ведомстве.

По версии следствия, весной 2022 года старший преподаватель кафедры университета получила через посредника 10 тысяч рублей от студента за «формальный подход» в проверке знаний студента на экзамене.

На экзамене по своей дисциплине педагог не стала проверять знания студента-взяткодателя, а просто поставила ему высокую оценку в зачетку.

После инцидента преподавателя уволили, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о преподавателе медуниверситета Новосибирска, которая получила условный срок и штраф за получение взятки.