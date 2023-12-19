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Поездка с ветерком: маршрутка с разбитым окном возит пассажиров в Новосибирске

  • 19/12/2023, 17:58
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Поездка с ветерком: маршрутка с разбитым окном возит пассажиров в Новосибирске
Горожане возмутились, что в салоне пассажирского транспорта никак не спрятаться от мороза.

Новосибирцев ужасает состояние маршруток в городе. Так в маршрутке №24 сибиряки вынуждены ездить с выбитым стеклом в – 20 градусов. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на читателя.

— Прямо как форточка, открыто всё. На ходу осыпаются стёклышки, — отмечает пассажирка.

В предоставленном видео можно увидеть, что часть окна выбита, а само стекло покрыто трещинами.

Отмечается, что на тот момент салон был полностью заполнен людьми. Они все по очереди задавали водителю вопросы. Однако он никак не реагировал на возмущения и продолжал спокойно ехать.

Ранее редакция сообщала о том, что двух пассажиров задержали в аэропорту «Толмачево» за курение в самолете.

Фото/видео Om1.ru

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Разбитое стекло Маршрутка водитель


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