Экс-прокурору продлили срок

Суд Центрального района Новосибирска удовлетворил ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, Александре Авериной.

— Постановлением суда от 11.01.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемой Авериной А.И. на 3 месяца 00 суток, а всего — до 4 месяцев 21 суток, то есть до 13 апреля 2021 года, — сообщает пресс-служба суда.

По информации суда, Аверина и экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец были помещены под стражу 25 ноября 2020 года. Напомним, что предполагаемые причины задержания и помещения под стражу теперь уже бывших прокурорских работников могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего руководителя компании «Винап» Олега Ярового. Еще одним из фигурантов дела может быть директор ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклин, которому сегодня, как и Авериной, продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2021 года. Про продление срока содержания под стражей Дениса Ференца суд пока не сообщает.

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