В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику таможни

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Красноярска по факту дачи взятки должностному лицу таможенного органа за совершение заведомо незаконных действий в его пользу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

— Предварительно установлено, что подозреваемый 21 декабря 2020 года на территории г. Новосибирска передал сотруднику Новосибирской таможни взятку в размере 100 000 рублей за не проведение таможенного контроля в отношении задержанной партии товаров, имеющих признаки контрафакта и возвращение ему данной партии товаров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после передачи взятки подозреваемый был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области, так как сотрудник таможни заранее сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com, автор- sajinka2