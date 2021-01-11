Новосибирская область получит в рамках нацпроекта пассажирский транспорт

3,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта в 2021 году, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Мероприятие осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Всего 412 транспортных средств – 305 автобусов и 107 троллейбусов – будет поставлено в 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор. Это Екатеринбургская, Красноярская, Казанская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Самарско-Тольяттинская, Пермская, Череповецкая, Нижегородская, Ивановская, Кемеровская и Саратовская агломерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация мероприятия осуществляется с применением механизма лизинга на основании конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления перевозчикам права приобретения в ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» транспортных средств с 60-процентной скидкой.

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