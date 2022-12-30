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Экс-прокурору Владимиру Фалилееву продлили срок содержания под стражей

  • 30/12/2022, 11:20
Продлен срок под стражей
Он будет находится под стражей до 14 февраля 2023 года.

Дзержинский районный суд Новосибирска Суд продлил арест бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он пробудет под стражей до 14 февраля 2023 года. 28 декабря адвокатом обвиняемого подана апелляционная жалоба, которая сегодня направлена в Новосибирский областной суд.

Напомним, что Фалилеева задержали 16 февраля этого года. К этому моменту он уже покинул пост главы областной прокуратуры: в 2018 году он вышел на пенсию. Вместе с Фалилеевым был задержан и его заместитель Андрей Турбин, ещё одна заместительница прокурора Любовь Кузьменок была объявлена в розыск и после сама явилась в следственные органы.

Всем фигурантам данного дела были предъявлены обвинения во взятках.

В пресс-службе суда Центрального района Новосибирска рассказали, что 28 декабря была назначена дата первого заседания по делу Андрея Турбина, расследование по делу, которого уже завершено. Суд начнётся 9 января. Следствие полагает, что экс-заместитель Владимира Фалилеева за вознаграждение более чем в три миллиона рублей обещал сменить фигуранту одного из дел инкриминируемую ему статью на более лёгкую.

 

Ранее редакция сообщала о том, что участнику «дела прокуроров» изменили меру пресечения.

Фото редакции

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура взятки борьба с коррупцией


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