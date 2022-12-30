Вынесен приговор по мошенничеству с муниципальными квартирами

Суд Центрального района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших чиновников мэрии: начальника и заместителя начальника комитета по жилищным вопросам Елены Стыниной и Андрея Гудченко, а также руководителя частной компании Елены Камерзановой, подозреваемых в махинациях с муниципальным жильём, получивших в народе название «дело о 1500 квартир». Суд приговорил бывших сотрудников мэрии к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 500 тыс рублей каждому. Директору ООО «АД РЕМ» суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По информации ведомства, в течение шести лет с 2008 по 2014 годы, подозреваемые заключали фиктивные договора купли-продажи муниципального жилья по заниженной стоимости

— Сотрудники мэрии подыскивали подконтрольных им лиц-номинальных покупателей квартир, заключали с ними договоры купли-продажи, — рассказывают в прокуратуре. — Тем самым, получали возможность установить свои цены, занизив их. Через номинальных покупателей от их имени заключались сделки с добросовестными покупателями. При этом сделки совершались с учетом рыночных цен, которые составляли эквивалентную оценку стоимости на момент сделки. После чего право на жилые помещения юридически регистрировалось за добросовестными покупателями, тем самым муниципальное образование утрачивало право на жилые помещения.

Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что несмотря на громкое народное название в «1,5 тыс квартир», как сообщали в областной прокуратуре летом 2020 года, сотрудники мэрии реализовали лишь 52 муниципальные квартиры. Еще более 1,4 тысячи жилых помещений, по словам начальника отдела прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павла Илыка, — это общий жилой фонд, который мэрия реализует по законодательству, предоставляя жилье льготным категориям горожан.

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