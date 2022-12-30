Генпрокуратура объявила начальнику Хакаснедр дисциплинарное взыскание

Управлением генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу проведена проверка по жалобе президента ЗАО «Хакасинтерсервис» на действия и решения Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому федеральному округу, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, отделом геологии и лицензирования по Республике Хакасия (Хакаснедра) при рассмотрении заявлений ЗАО «Хакасинтерсервис» не было обеспечено соблюдение требований законодательства об объективном и всестороннем рассмотрении обращений, а также даче заявителю письменного ответа по существу поставленных вопросов. Кроме того, был допущен факт нарушения срока разрешения обращения.

— По результатам рассмотрения представления, внесенного заместителем генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным, руководитель Центрсибнедр принял организационные меры по недопущению нарушений закона. Начальнику Хакаснедр объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания, — говорится в сообщение пресс-службы прокуратуры.

Группа компаний «Хакасинтерсервис» осуществляет полный спектр работ по добыче полудрагоценного камня – жадеит и пироксенит, а также производству продукции: банного камня, облицовочных и строительных материалов, наборов для стоун терапии и шиншилл, аквариумного грунта и пр.

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