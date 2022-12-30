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Генпрокуратура объявила начальнику Хакаснедр дисциплинарное взыскание

  • 30/12/2022, 11:14
Генпрокуратура объявила начальнику Хакаснедр дисциплинарное взыскание
На лицензирующий орган пожаловался директор добывающей организации.

Управлением генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу проведена проверка по жалобе президента ЗАО «Хакасинтерсервис» на действия и решения Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому федеральному округу, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу,  отделом геологии и лицензирования по Республике Хакасия (Хакаснедра) при рассмотрении заявлений ЗАО «Хакасинтерсервис» не было обеспечено соблюдение требований законодательства об объективном и всестороннем рассмотрении обращений, а также даче заявителю письменного ответа по существу поставленных вопросов. Кроме того, был допущен факт нарушения срока разрешения обращения.

 — По результатам рассмотрения представления, внесенного заместителем генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным, руководитель Центрсибнедр принял организационные меры по недопущению нарушений закона. Начальнику Хакаснедр объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания, — говорится в сообщение пресс-службы прокуратуры.

Группа компаний «Хакасинтерсервис» осуществляет полный спектр работ по добыче полудрагоценного камня – жадеит и пироксенит, а также производству продукции: банного камня, облицовочных и строительных материалов, наборов для стоун терапии и шиншилл, аквариумного грунта и пр.

 

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Фото с страницы Управления генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу в  «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Республика Хакасия

Теги : профилактика правонарушений обращение дисциплинарное взыскание


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