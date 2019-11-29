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Экс-руководитель МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве получил восемь лет лишения свободы за взятки

Он признан виновным по трем эпизодам.
  • 29/11/2019, 13:15
Экс-руководитель МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве получил восемь лет лишения свободы за взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему руководителю МУП г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Горводоканал», сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области. Отмечается, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, из которых два эпизода совершены в крупном размере и один эпизод совершен в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 30 июля 2017 по 11 октября 2018 директор МУП «Горводоканал» лично получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою трудовую деятельность в сфере строительства участков сети водопроводов к индивидуальным жилым домам и зданиям, взятку в виде денег за беспрепятственную выдачу последнему технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и своевременного подписания иных необходимых документов, т.е. за совершение в пользу предпринимателя действий, входящих в его служебные полномочия как должностного лица — директора МУП «Горводоканал», в сумме более 160 тыс. рублей,  как путем безналичного перечисления денег на его банковскую карту, так и путем получения от предпринимателя наличных денежных средств.

Кроме этого, директор МУП в период с 03 октября 2018 по 22 декабря 2018 лично получил директора одного из обществ, осуществляющего свою трудовую деятельность в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, взятку в виде денег за заключение муниципальных контрактов на прокладку трубопроводов на территории г. Куйбышева Новосибирской области, т.е. за совершение в пользу директора общества действий, входящих в его служебные полномочия как должностного лица — директора МУП «Горводоканал», в сумме более 180 тыс. рублей, путем безналичного перечисления денежных средств на его банковскую карту.

Он же в период с 25 декабря 2018 по 28 декабря 2018 лично получил директора одного из обществ, осуществляющей свою трудовую деятельность в сфере поставки оборудования для тепловодоснабжения, взятку в виде денег за беспрепятственные в будущем подписание муниципального контракта, право на заключение которого с МУП «Горводоканал» общество выиграло по результатам аукциона, и прием поставляемого для нужд МУП «Горводоканал» в рамках указанного контракта оборудования, т.е. за совершение в пользу директора общества действий, входящих в его служебные полномочия как должностного лица — директора МУП «Горводоканал», в сумме более 50 тыс. рублей, путем безналичного перечисления денежных средств на его банковскую карту.

Приговором суда руководителю МУП «Горводоканал» назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Фото: pixabay.com, автор- Pavlofox

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