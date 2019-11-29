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ВТБ подключил процессинговый центр «Сирена-Трэвел»

  • 29/11/2019, 13:24
Банк ВТБ запустил проект по подключению процессингового центра «Сирена-Трэвел» – одного из крупнейших поставщиков услуг по бронированию авиабилетов.

ПАО Банк ВТБПроцессинговый центр «Сирена-Трэвел» сертифицирован на базе ВТБ в платежных системах Visa, MasterCard и Мир с прямыми подключениями к ним. Компания является лидером в области дистрибуции пассажирских авиационных услуг в России. Это один из самых крупных поставщиков информационных технологий для авиакомпаний, с помощью которых проходит бронирование билетов и обработка платежей.

— Мы предлагаем уникальную услугу для наших партнеров – создание самостоятельного процессингового центра под эгидой ВТБ в международных платежных системах. Ранее у банка уже было несколько крупных аналогичных проектов, которые показали высокие результаты работы. Благодаря сотрудничеству с «Сирена-Трэвел» мы рассчитываем получить дополнительные возможности по реализации эквайринговых технологий и подключению новых клиентов, что соответствует нашей долгосрочной стратегии, — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ (ПАО).

Процессинговый центр — это юридическое лицо или его структурное подразделение, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчётов с использованием пластиковых карт.

Фото: пресс-служба банка

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