Индустриальный парк «ЭКРАН» увеличил выпуск стеклотары на 25%

Как сообщил исполнительный директор ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) Виталий Миронов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск стеклотары в стекольных комплексах, расположенных в индустриальном парке «ЭКРАН», вырос на 25% – с 392 млн до 489 млн единиц. При этом доля облегченной стеклотары составила 73%, против 41% в январе-октябре 2018 года. Благодаря тому, что в 2019 году запустили две новые линии по производству бутылки методом NNBP (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание), которая на 20-25% легче стандартной, средний вес стеклоизделия уменьшился на 5,3%, хотя планировали на 4,2%, сообщили в пресс-службе холдинга.

— В рамках ассортиментной политики нашли решения для двукратного сокращения количества переводов производственных линий с изготовления одного наименования продукции на другое, — рассказывает Виталий Миронов. — Как следствие, оборудование не простаивает, а время, необходимое для наладки технологических режимов, сведено к минимуму.

По словам Виталия Миронова, в текущем году удалось добиться экономии топливно-энергетических ресурсов относительно плановых значений.

— С помощью видеокамеры, установленной в пламенном бассейне печи, наши специалисты определяют эффективность сгорания газа и контролируют ее в онлайн-режиме, — комментирует он. — Это позволило усовершенствовать организацию процесса стекловарения.

Отмечается, что в стекольных комплексах постоянно стремятся повысить коэффициент использования стекломассы (КИС). В течение десяти месяцев КИС подняли на 0,035 пунктов – с 0,81 до 0,845.

— Это рекордный показатель за последние 15 лет, соответствующий практике передовых стеклотарных предприятий, — говорит Виталий Миронов. — Например, на стекольных заводах во Владимирской области КИС равен 0,81, а средний уровень по отрасли 0,82-0,83. В 2020 году наши стекольщики должны довести КИС до 0,86.

Стеклоизделия, выпущенные на «Экране», пользуются повышенным спросом у заказчиков. EBITDA стеклотарного бизнеса более чем удвоилась и достигла 628,32 млн рублей (+16% к плану), тогда как в прошлом году сложилась в сумме 310,1 млн.

— В 2020 году за счет ввода в эксплуатацию новой стекловаренной печи EBITDA будет более 1 млрд рублей, — дал прогноз Виталий Миронов.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга