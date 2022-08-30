Экс-руководителю новосибирского завода вынесен еще один приговор

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении экс-руководителя ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Валерия Петрова, а также Андрея Витюгова и Павла Кривобокова. Суд решил, что обвиняемые совершили хищение денежных средств, принадлежащих предприятию и вверенных директору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Валерий Петров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, с испытательным сроком 2 года.

Андрей Витюгов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33- ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество, присвоение и растрата, хищение чужого имущества, вверенного виновному). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с применением ст.73 УК РФ, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Павел Кривобоков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33- ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество, присвоение и растрата, хищение чужого имущества, вверенного виновному). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 года 9 месяцев условно, с применением ст.73 УК РФ, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» на сумму более 5,2 млн рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, ранее Валерий Петров уже был осужден за растрату на сумму около 9 млн рублей. В первый раз ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Он был приговорен к уплате штрафа в 150 тысяч и взыскании в пользу предприятия 350 тысяч рублей.

Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) является сборочно-снаряжательным заводом по производству специальных изделий. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Валерий Петров работал на предприятии с 1981 года. В настоящее время в суде находится дело еще одного экс-гендиректора завода — Рустама Исмайлова. Он обвиняется в хищении 155 млн руб. Процесс стартовал весной 2022 года.

Ранее редакция рассказывала, что замдиректора этого завода была осуждена на 2,5 года условно.