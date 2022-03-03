Замдиректора новосибирского завода осуждена на 2,5 года условно

Суд Искитимского района вынес приговор в отношении теперь уже бывшего заместителя директора АО НЗИВ («Новосибирский завод искусственного волокна») Веры Онегиной за пособничество в мошенничестве в особо крупном размере (ч.5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате чего предприятие не досчиталось более 2 млн рублей.

— Назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 3 года, — говорится в сообщении пресс-службы районного суда. — Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

По версии следствия, Онегина как заместитель гендиректора предприятия оказала содействие третьему лицу в хищении уже упомянутых денежных средств.

Уголовное дело в отношении Веры Онегиной поступило в суд Искитимского района 11 февраля текущего года.

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ, пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Напомним, что по делу о мошенничестве сейчас находятся под следствием представители руководства еще одного некогда крупного промышленного предприятия Новосибирска — ПАО «Тяжстанкогидропресс». По версии следствия, в период с 2016 по 2020 годы указанные лица без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.