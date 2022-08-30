У новосибирцев вырос спрос на дистанционные покупки импортных товаров

Как показали результаты исследования онлайн-ритейлера Самокат, за последние полгода его пользователи стали чаще покупать средства для ухода за лицом и телом, десерты и мороженое зарубежного производства.

Кроме того, высоким спросом пользовались газированные напитки, польское печенье, слоёные и вафельные сладости, греческий молочный шоколад и итальянский кофе.

Чаще других товары зарубежных производителей покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

В пресс-службе компании отметили, что товары раздела «Из других стран» Самокат импортирует напрямую от производителей из Китая, Турции, Европы и Азии (Вьетнама и Таиланда).

Самокат — самый популярный онлайн-ритейлер. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию за 15 минут в 49 городах России. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро.

Ранее редакция сообщала, что сибирские компании присматриваются к параллельному импорту.