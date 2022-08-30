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У новосибирцев вырос спрос на дистанционные покупки импортных товаров

  • 30/08/2022, 16:35
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У новосибирцев вырос спрос на дистанционные покупки импортных товаров
За последние полгода жители города чаще покупали средства для ухода за лицом и телом, а также десерты.

Как показали результаты исследования онлайн-ритейлера Самокат, за последние полгода его пользователи стали чаще покупать средства для ухода за лицом и телом, десерты и мороженое зарубежного производства.

Кроме того, высоким спросом пользовались газированные напитки, польское печенье, слоёные и вафельные сладости, греческий молочный шоколад и итальянский кофе.

Чаще других товары зарубежных производителей покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

В пресс-службе компании отметили, что товары раздела «Из других стран» Самокат импортирует напрямую от производителей из Китая, Турции, Европы и Азии (Вьетнама и Таиланда).

Самокат — самый популярный онлайн-ритейлер. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию за 15 минут в 49 городах России. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро.

 

Ранее редакция сообщала, что сибирские компании присматриваются к параллельному импорту.

Фото с сайта компании

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : товары зарубежного производства статистика служба доставки Самокат импорт


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