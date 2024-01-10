«Присягнул ВСУ»: сибиряка задержали за госизмену в Алтайском крае

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали жителя региона за совершение государственной измены.

По информации ведомства, 32-летний житель Новоалтайска через интернет установил контакт с представителем террористической организации и изъявил желание участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. В подтверждении своих намерений, сибиряк записал видео со своей присягой ВСУ и отправил новому знакомому.

В переписке с «куратором» мужчина неоднократно заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации.

— Исполняя задания «куратора», мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». После предъявленного обвинения его арестовали и отправили в СИЗО.

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