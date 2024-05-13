Спасатели попросили людей набраться терпения и не заходить в воду в Новосибирске

В Новосибирск пришло весеннее лето с температурой +21 градус.

Спасатели попросили людей не заходить в воду.

— Начинать купание следует при температуре воды не ниже +20 градусов для взрослых и +25 С для детей, — отметили в сообщении спасатели МАСС.

Специалисты предупреждают о том, что при погружении в воду с температурой +10–14 градусов даже здоровый человек ощущает ожог холодом.

— Уважаемые родители. Сейчас вы должны сделать всё, чтоб ваш ребенок знал всю опасность захода в водоём, — говорится в сообщении.

Как заверили спасители, купание в данный период времени не проходит без тяжелых последствий. Особое внимание тем, кто живет вблизи водоёма.

Ранее редакция сообщала о том, что на Крещение окунулись в купели более 35 тысяч жителей Новосибирской области.