Экс-студентку НГУ судят за участие в экстремисткой организации Весна*

В Басманном районном суде Москвы рассмотрено ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Архиповой А.Н. Бывшую студентку НГУ судят за участие в движении «Весна» (*признано экстремисткой организацией). Об этом сообщает Телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции.

Архипова А.Н., обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 280.4, п. «б» (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), «д» (предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях ), ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) УК РФ.

— Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении Архиповой А.Н., меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 (один) месяц 29 (двадцать девять суток), то есть до 05 августа 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд уходит дело директора новосибирской турфирмы из-за гибели туристов на Ключевской сопке.