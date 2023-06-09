Подозреваемым во взрыве на Линейной продлили срок содержания под стражей

Дзержинский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок содержания под стражей подозреваемым во взрыве газа в жилом доме по ул. Линейной до 9 августа. Об этом сообщает управление Судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, что взрыв произошёл 2 февраля ранним утром. В результате погибли 14 человек, ещё одна пострадавшая впоследствии скончалась в больнице. Жильцов дома расселили в общежития маневренного фонда, муниципальные соцучреждения, некоторые разместились у родственников. Впоследствие на расселение пострадавших за счет средств резервного фонда регионального правительства Новосибирску были выделены 363,5 млн руб.

Следственным комитетом по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны сотрудники компании ООО «Межрегионгаз Сервис», которые накануне взрыва выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Ранее редакция сообщала, где ещё в Новосибирске произошла утечка газа.