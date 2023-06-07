В суд уходит дело директора новосибирской турфирмы из-за гибели туристов на Ключевской сопке

Новосибирская фирма ООО «Экстрим тайм» организовала восхождение группы туристов на камчатский вулкан Ключевская сопка. 9 человек погибли.

Полностью признал свою вину на этапе расследования директор ООО «Экстрим Тайм». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Дело в отношении директора было выделено в отдельное производство и передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следователей, обвиняемый разместил рекламу об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка Камчатского края. Для сопровождения туристов он инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности, которые не имели должной квалификации.

— Несмотря на осведомленность о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов двумя неуполномоченными лицами, в отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение природного объекта, обвиняемый принял решение об организации в период с 28 августа по 9 сентября 2022 года туристического похода на вершину вулкана Ключевская сопка, — сообщает СКР по Камчатскому краю.

Напомним, что 30 августа 2022 года группа туристов и два инструктора начали восхождение по южному склону вулкана. В состав группы вошли альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской и Новосибирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского краев. Ключевскую сопку считают одним из самых опасных вулканов Камчатки.

3 сентября двое туристов из-за плохого самочувствия в сопровождении одного инструктора начали обратный спуск к домику вулканологов. Они выжили в том походе. Туристы и инструктор, которые продолжили восхождение, сорвались вниз.

— В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. В ходе следствия также установлена вина погибшего инструктора, который в нарушение установленных правил допустил единую сцепку альпинистской веревкой всех участников спуска, что привело к одномоментному падению группы. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи со смертью, — добавляют в Следкоме.

Расследование обстоятельств оказания небезопасных услуг выжившим инструктором продолжается.

ООО «Экстрим тайм» создано в Новосибирске в 2012 году. Руководитель и учредитель Андрей Степанов. Компания входит в реестр туроператоров России. Степанов, как говорится на сайте компании, альпинист первого разряда и горный гид. После гибели туристов его арестовали и этапировали на Камчатку. Сейчас он находится под домашним арестом.