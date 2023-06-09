В Новосибирске подросткам предлагают заработать до ста тысяч рублей на руки

Среди актуальных вакансий, предлагаемым подросткам для временного заработка в период летних каникул — курьер, HR-менеджер, офис-менеджер, помощник SEO-специалиста, почтальон, администратор проката велосипедов, промоутер в модельную школу. Вилка нижней планки зарплат по данным вакансиям составляет от 20 до 100 тыс руб. на руки. Такие данные приводит hh.

— По законодательству трудовой договор можно заключать с 14 лет, если соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время, и без вреда для учебы, — комментирует юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. — Это должен быть легкий и безопасный для здоровья труд. Потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось 16, учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.

Напомним, что по информации Минсоцразвития Новосибирской области, в качестве работодателей в этом году выступит и ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Исключение для школьников 14 – 16 лет — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного и иного творческого бизнеса:

— Сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. В этом случае за подростка трудовой договор подписывает его законный представитель. Необходимое условие — такая работа не должна нести вред здоровью и нравственному развитию ребенка, — поясняет эксперт.

При этом к работодателям законодательно предусмотрены ещё ряд необходимых требований при трудоустройстве несовершеннолетних:

Рабочее время: с 14 до 15 лет — не более 24 часов в неделю и 4 часов в день; с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день; с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день

Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок

Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания

Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Его цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья.

Нельзя привлекать подростков к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот промежуток или ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения —творческие специальности, СМИ, организации кинематографии, теле- и видеосъемочные коллективы, театры, концертные организации — те, кто участвует в создании и/или исполнении произведений

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в дополнение к общему порядку допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних

Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, либо в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в результате совершения преступления или правонарушения

Напомним, что этим летом в регионе предполагается временно трудоустроить 5,8 тыс подростков, +230 к прошлому году. Кроме того, увеличен размер материальной поддержки предпринимателей в период временного трудоустройства с 1,1 тыс руб. в 2022 году до 2,8 тыс руб в 2023 году.

Ранее редакция сообщала, сколько взрослых трудоустроены на оборонные предприятия Новосибирска.