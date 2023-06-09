В Новосибирске подросткам предлагают заработать до ста тысяч рублей на руки

Среди актуальных вакансий, предлагаемым подросткам для временного заработка в период летних каникул — курьер, HR-менеджер, офис-менеджер, помощник SEO-специалиста, почтальон, администратор проката велосипедов, промоутер в модельную школу. Вилка нижней планки зарплат по данным вакансиям составляет от 20 до 100 тыс руб. на руки. Такие данные приводит hh.
— По законодательству трудовой договор можно заключать с 14 лет, если соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время, и без вреда для учебы, — комментирует юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. — Это должен быть легкий и безопасный для здоровья труд. Потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось 16, учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.
Напомним, что по информации Минсоцразвития Новосибирской области, в качестве работодателей в этом году выступит и ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Исключение для школьников 14 – 16 лет — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного и иного творческого бизнеса:
— Сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. В этом случае за подростка трудовой договор подписывает его законный представитель. Необходимое условие — такая работа не должна нести вред здоровью и нравственному развитию ребенка, — поясняет эксперт.
При этом к работодателям законодательно предусмотрены ещё ряд необходимых требований при трудоустройстве несовершеннолетних:
Напомним, что этим летом в регионе предполагается временно трудоустроить 5,8 тыс подростков, +230 к прошлому году. Кроме того, увеличен размер материальной поддержки предпринимателей в период временного трудоустройства с 1,1 тыс руб. в 2022 году до 2,8 тыс руб в 2023 году.
Ранее редакция сообщала, сколько взрослых трудоустроены на оборонные предприятия Новосибирска.
Фото Flickr- GensaGensa
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