Экс-супруги рассчитались за взаимные оскорбления в суде Новосибирска

Жители Барабинска Новосибирской области Оксана и Илья развелись в далеком 2004-м, но еще 15 лет прожили вместе. К 2019 году соседство стало настолько невыносимым, что муж и жена были вынуждены разъехаться. Однако после окончательного расставания супруги не смогли оставить в прошлом все обиды и продолжили общение. Свои претензии о «совместном аде» они писали другу другу по телефону. В выражениях не стеснялись и красноречиво ставили ярлыки на бывшего.

Под натиском оскорблений первой «сдалась» женщина — она обратилась в суд с требованием взыскать с экс-мужа компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей и судебные расходы 5 тысяч рублей.

На «выходку» Оксаны Илья ответил тем же, запросив 90 тысяч.

Районный суд пришел к выводу, что каждая из сторон оскорбила друг друга, выразившись в неприличной форме. Решением суда в пользу Оксаны с бывшего мужа взыскали 10 тысяч, а в его пользу с экс-супруги 5 тысяч рублей.

Однако такой расклад сибиряка не устроил и он обжаловал решение в областном суде, который и поставил точку в деле.

— С учетом взаимных неправомерных действий сторон в отношении друг друга и конкретных обстоятельств дела размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с каждой из сторон, должен быть одинаков. Новосибирский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу Ильи до 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири инвалид-колясочник убил жену из-за отказа выключить телевизор.