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«Она написала убийство»: в Сибири инвалид-колясочник расправился с женой из-за отказа выключить телевизор

  • 02/02/2024, 12:47
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«Она написала убийство»: в Сибири инвалид-колясочник расправился с женой из-за отказа выключить телевизор
После убийства 88-летний пенсионер спокойно лег спать.

Житель Горно-Алтайска попал под суд после расправы над своей женой. Трагедия разыгралась в одном из домов на улице Совхозной, когда 89-летняя женщина смотрела по телевизору детективный сериал, а ее 88-летний муж пытался уснуть крепким сном. Однако упасть в объятия Морфея пенсионеру не удавалось из-за громкого звука телеприемника. Он несколько раз попросил выключить телевизор, но жена была настолько увлечена детективной линией любимого сериала, что просто игнорировала просьбы супруга.

По словам знакомых супругов, убитая была фанаткой  американского детективного сериала.

— Из-за старости старушка уже плохо слышала, но все равно любила смотреть «Она написала убийство». Показывали его ночью по одному из телеканалов, она старалась не пропускать ни одной серии, — пояснила Infopro54 соседка пенсионеров Мария Петровна.

Не выдержав, мужчина сполз с кровати, выхватил у жены пульт и выключил телевизор. После того, как женщина попыталась отстоять права на ночной сеанс, завязалась ссора, в процессе которой сибиряк схватил деревянную дубину и начал наносить удары по голове своей благоверной. Остановился он только когда жена затихла и перестала подавать признаки жизни. После этого пенсионер спокойно лег спать в тишине.

Тело погибшей обнаружил ее зять, который приходил по утрам проведать стариков и принести им продукты.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. С учетом престарелого возраста и того, что мужчина является инвалидом 2 группы, передвигается на инвалидной коляске, ему была избрана более мягкая мера пресечения, не связанная с лишением свободы, — пояснила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Алтай Олеся Тодокова.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд отправил на 6 лет в колонию 36-летнего Романа Черникова, который расправился с женой на детской площадке в присутствии своих маленьких дочек.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Алтай.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Республика Алтай Новосибирская область Новосибирск Алтайский край

Теги : убийство СК инвалид


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