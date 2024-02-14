На станции метро «Спортивная» начались пуско-наладочные работы

Работы по строительству станции метро «Спортивная» затянулись в связи с прохождением Главгосэкспертизы. Об этом сообщил депутатам на сессии горсовета Новосибирска и.о. мэра города Олег Клемешов.

— Выполнялись работы по актуализации проектной документации, — пояснил он. — Сегодня выполнены все строительно-монтажные работы, ведутся пуско-наладочные работы. Надеемся, что вопрос экспертизы будет решен и станция будет введена в эксплуатацию

Напомним, в мэрии прогнозировали, что станция метро «Спортивная» будет открыта к 25 июня, Дню города. По данным муниципалитета, после открытия станции пассажиропоток в метрополитене может вырасти на 6%.

В 2024 году мэрия Новосибирска также планирует совместно с правительством Новосибирской области заняться вопросом по обновлению подвижного состава метрополитена. Кроме того, Клемешов напомнил, что идет проработка проектно-сметной документации по Дзержинской линии метро. Финансирование на эти цели предоставил областной бюджет.

Ранее редакция рассказывала о том, что очередной пакет поправок в проектно-сметную документацию по станции мэрия направила в Главгосэкспертизу.